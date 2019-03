Man zet poedelnaakte paspoppen in tuin na klacht van buur mvdb

25 maart 2019

11u36

Bron: ABC 0 Bizar Wat begon als een klacht over een te hoge afsluiting, is in het Californische Santa Rosa uitgegroeid tot een burenruzie met wereldwijde persbelangstelling.

Jason Windus ontving een brief van het stadsbestuur van Santa Rosa met de melding dat zijn buurman had geklaagd over diens omheining. Het zicht werd de overbuur ontnomen, luidde het. Na onderzoek bleek effectief dat deze volgens de gemeentelijke voorschriften te hoog was.



Windus verlaagde met grote tegenzin én met straffe van een dwangsom de afsluiting tot een hoogte van 91 centimeter. Sindsdien is er inkijk in zijn tuin. Is de strijd daarmee definitief gestreden? Helemaal niet, om de klagende buur te treiteren heeft Windus enkele naakte mannequinpoppen in de tuin geplaatst. Als de buur een blik werpt op Windus’ voortuin, kan die niet anders dan zien hoe enkele blote paspoppen een tuinfeestje houden.



“De andere buren vinden het schitterend”, verklaarde Windus aan tv-zender ABC. Een van zijn tuinstoelen is bewust nog vrij, de buur mag altijd de blote mannequins komen vervoegen.

Windus moest naar eigen zeggen wel een hoge afsluiting plaatsen, anders dreigden zijn honden te ontsnappen. Of de man nu nog honden houdt, is niet duidelijk. Door de persaandacht heeft de tuin veel bekijks. Het lokt ook souvenirjagers met minder goede bedoelingen: de twee vrouwelijke paspoppen zijn inmiddels uit de tuin gestolen. Windus heeft daarom een van de poppen uitgerust met een soldatenhelm. Het stadsbestuur wil niet reageren op de burenruzie. Ook de klagende buurman hult zich in stilzwijgen.

Trouble at the #mannequin garden party in Santa Rosa.

What is wrong with this first picture from curator Jason Windus?

Two female mannequins are missing.

"Stolen," he says, "because the fence is too low. I put in a guard but that didn't help."

