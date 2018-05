Man zet 'per ongeluk' zijn douchende vrouw in haar blootje op immosite KVE

11 mei 2018

17u37

Bron: HuffingtonPost.fr 144 Bizar Een man uit de omgeving van Parijs wilde zijn woning zo goed mogelijk presenteren op een immosite. Maar daarbij zag hij 'iets' over het hoofd.

Op dinsdagavond had de huiseigenaar de foto's opgeladen op het immoplatform 'De Particulier à Particulier (PAP). Al snel trok de annonce - en meer bepaald één opvallend beeld - de aandacht van enkele opmerkzame internetgebruikers.

Tussen de 'normale' foto's zat immers een opname van de volledige naakte echtgenote van de huiseigenaar. De vrouw was blijkbaar aan het douchen toen de man foto's maakte van het interieur van de woning.

Viraal

Een medewerker van de immosite verklaarde dat de annonce op dinsdagavond was verschenen, maar dat het naaktbeeld pas woensdagmorgen werd opgemerkt, waarna het werd verwijderd. Dit kon echter niet verhinderen dat enkele surfers al screenshots van de douchescène hadden gemaakt. Vervolgens ging het beeld viraal.

"Het is de eerste keer dat we dit hebben meegemaakt", aldus de PAP-medewerker. "We weten niet of het gewoon een fout was van de huiseigenaar of dat het als grap was bedoeld. Misschien wilde hij gewoon de prijs van zijn woning opdrijven."

Al snel na de publicatie van het omstreden kiekje, stond de woning 10.000 euro duurder geprijsd. Maar de huiseigenaar houdt vol dat de prijsverhoging niets te maken heeft met de publicatie van het naaktbeeld.

Tegenover de Franse versie van de nieuwswebsite Huffington Post verklaarde de man dat het helemaal niet de bedoeling was dat het beeld online kwam. "Wanneer men vastgoed te koop wil aanbieden op een immosite, moet je op een bepaald moment meerdere foto's opladen", zei hij. "Toen ik beelden van het huis maakte, had ik een grap uitgehaald en mijn vrouw gefotografeerd terwijl ze aan het douchen was." Hij had het bewuste beeld per ongeluk samen met de andere foto's opgeladen.

Bizarre mails

Op woensdagmorgen kreeg hij twee bizarre mails van twee zeer nieuwsgierige mensen die niet echt in de aankoop van zijn huis geïnteresseerd bleken. Toen kwam voor hem de aap uit de mouw en merkte de man dat hij veel te veel had prijsgegeven. "Het spijt me zeer dat ik deze foto heb online gezet", verklaarde hij nog tegen Huffington Post.