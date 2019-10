Man wordt zestien keer neergeschoten en loopt drie kilometer verder ziekenhuis in Sebastiaan Quekel

25 oktober 2019

22u42

Bron: CNN 0 Bizar In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 27-jarige man op miraculeuze wijze een zware aanslag op zijn leven overleefd. De twintiger werd maar liefst zestien keer neergeschoten door iemand met een pistool. Wonder boven wonder wist hij op eigen kracht op te staan en een ziekenhuis binnen te strompelen, zo’n drie kilometer (!) verderop. De politie reageert bij CNN vol ongeloof. “Dit is echt een wonder.”

Bij de Amerikaanse politie kwamen deze ochtend diverse verontrustende telefoontjes binnen over een schietpartij in Kensington, een bekende wijk in het noordoosten in Philadelphia. Toen de agenten arriveerden, lagen er 23 gebruikte omhulsels op de grond. Van de schutter en een eventueel slachtoffer ontbrak echter ieder spoor.

Niet veel later kwam er een telefoontje van het Temple University Hospital binnen dat een 27-jarig slachtoffer met veel schotwonden helemaal alleen de eerste hulp binnengelopen was. Uit een spoedoperatie bleek dat maar liefst zestien kogels zijn lichaam doorboord hadden. Hij was onder andere twee keer in zijn heup, drie keer in zijn borst en drie keer aan zijn linkerarm geraakt.

Een wonder

De politie van Philadelphia noemt het een wonder dat het slachtoffer de schietpartij overleefd heeft en nog in staat was om drie kilometer lopend af te leggen. De man verkeert in kritieke toestand, maar zijn situatie is op dit moment stabiel. Volgens de politie lijkt het erop dat hij er dankzij de spoedoperatie weer bovenop zal komen.

Over de toedracht en het motief van de schietpartij tast de politie nog volledig in het duister. Er zijn geen arrestaties verricht en nog amper getuigen gehoord. Toevallig stierf vorige zondag in hetzelfde stadsdeel van Philadelphia een 2-jarig meisje bij een schietpartij. Een onbekende schutter had toen het vuur op haar ouderlijk huis geopend. Het kindje stierf ter plekke nadat ze in haar hoofd geraakt was. Haar 24-jarige moeder raakte eveneens gewond, maar is in stabiele toestand. Een 33-jarige man ligt nog met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

Debat

In de VS is een nationaal debat ontstaan over de toegang tot AR-15's -een van de meest verkochte wapens- en enkele andere geweren. De wapens worden steeds vaker gebruikt bij schietpartijen, waardoor veel mensen omkomen. De roep om een geheel wapenverbod wordt bij de Amerikanen steeds groter, maar president Trump weigert zo’n verbod tot nu toe in te stellen.

Trump zei in augustus dat zijn regering nog altijd zinvolle gesprekken voert met de Democraten in het Congres over “een vorm van wapenwetgeving”. Aanleiding voor deze gesprekken waren de schietpartijen in Dayton en El Paso. Daarbij vielen in totaal 31 doden en tientallen gewonden.

Trump zei tegen verslaggevers dat hij ondanks de gesprekken een felle voorstander blijft van het recht van Amerikanen om wapens te bezitten. De Democraten eisen dat Trump actie onderneemt. Zo willen ze dat er een wetgeving komt die het gebruik van wapenmagazijnen met een hoge munitiecapaciteit verbiedt.

