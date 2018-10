Man wordt vrijgelaten uit gevangenis en steelt meteen auto op de parking ADN

22 oktober 2018

11u58 0 Bizar Hij was nog maar net op vrije voeten, maar kon het stelen blijkbaar écht niet laten. Een man heeft in Kansas vlak na zijn vrijlating een auto gejat… op de parking van de gevangenis.

Het politiekorps van Topeka meldt dat een bezoeker zondagmiddag plots zijn auto niet meer terugvond op de parking van de Shawnee County Jail. Uit bewakingsbeelden bleek dat de autodief geen onbekende was: het was Kevin E. Jones (33) die er vlak na zijn vrijlating uit de gevangenis om 9 uur ’s morgens met de auto was vandoor gegaan.

Niet veel later kreeg de politie een melding binnen van een poging tot auto-inbraak enkele straten verder. De eigenaar van de wagen en enkele buren betrapten de crimineel op heterdaad en hielden hem in bedwang tot de politie ter plaatse kwam. Het bleek zowaar te gaan om de kerel die ze net wilden gaan zoeken: Jones.

De gestolen auto werd ’s avonds teruggevonden. Jones zit nu opnieuw in de gevangenis, voor autodiefstal en poging tot inbraak in een auto.

