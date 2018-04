Man wordt 17 jaar lang verbannen uit hotel nadat zeemeeuwen zijn kamer volledig vernielen SI

In 2001 kreeg de Canadees Nick Burchill te horen dat hij nooit nog een voet in het luxueuze Fairmont Express Hotel mocht zetten nadat hij er verbleef voor een werktrip. De oorzaak van dat strenge verdict? Een aantal pakjes pepperoni. Nu, 17 jaar later, komt de hoteldirectie terug op de beslissing en is Nick opnieuw welkom in het hotel.

De problemen begonnen allemaal toen Nick na aankomst in zijn hotelkamer besloot om de pepperoni die hij mee had even te koelen op de vensterbank van zijn kamer. De salami was namelijk een beetje beginnen zweten in zijn valies, er was geen frigo aanwezig in de hotelkamer en buiten was het lekker fris. Hij deed zijn raam open en spreidde de pakjes met vlees uit op de vensterbank. Daarna besloot Nick om een wandeling te maken.

Toen de Canadees na een lange wandeling zo een vier uur later terugkwam, zaten er een 40-tal meeuwen in zijn kamer. Ze waren afgekomen op de pepperoni en slokten het vlees gulzig naar binnen. Toen Nick de kamer binnenkwam, werden de vogels opgeschrikt en begonnen ze wild in het rond te vliegen. De vogels vlogen overal tegen in hun paniekerige zoektocht naar een uitgang. Bovendien was de pikante salami nefast voor de werking van hun darmen. "Het resultaat was een tornado van zeemeeuwuitwerpselen, veren, stukjes pepperoni en redelijk grote vogels zwalpend door de kamer. De lampen vielen om. De gordijnen werden vernield", aldus Nick in een Facebookpost.

In een poging om de boel te redden en de vogels naar buiten te jagen, gooide Nick een schoen naar een van de vogels. Een andere vogel jaagde hij naar buiten door naar het dier te duiken met een handdoek. Zowel de vogels als de schoen en de handdoek vlogen uiteindelijk naar buiten waar ze een aantal gasten opschrikten die thee aan het drinken waren op het terras van het hotel.

Stroomstoring

Nick moest zich eigenlijk dringend klaarmaken voor een etentje met het werk en had zijn schoen, die hij net uit het raam gooide, nodig. Hij ging zijn schoen, die in een modderplas gevallen was, buiten halen en maakte hem proper onder de kraan. In een poging om de schoen snel droog te krijgen met een haardroger, zorgde de man ook nog eens voor een stroompanne in een deel van het hotel. Toen hij doorhad dat hij geen tijd meer had om zijn kamer zelf op te ruimen, belde hij de roomservice en vroeg hen om hulp. "Ik had geen idee wat ik het kamermeisje moest zeggen toen ze mijn kamer binnenkwam. Ik herinner me nog steeds de blik in haar ogen toen ze de ravage zag", aldus Nick.

Na het hele gebeuren stuurde het hotel een brief naar Nick's werkgever met de boodschap dat hij niet langer welkom was in het hotel. In maart van dit jaar besloot Nick dat hij na 17 jaar zijn straf wel uitgezeten had. Hij schreef dus een brief aan het hotel waarin hij vergiffenis vroeg en het hotel ging akkoord. Het hotel zelf vertelt aan een plaatselijke krant dat "het een gebeurtenis is die zo gek is dat je het niet zou kunnen verzinnen."