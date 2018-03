Man wil rustig tv kijken, maar wordt dan opgeschrikt door reusachtige python in de muur van zijn woonkamer kg

15 maart 2018

12u16

Bron: Daily Mail 0

Een 45-jarige man uit Bangkok werd opgeschrikt door een gigantische python die zich in de muren van zijn woonkamer had verborgen. Het beest was ruim 4 meter lang en moest weggebracht worden door de hulpdiensten.

Somchai Subdang zat op dinsdagmiddag televisie te kijken in zijn woning in Bangkok, toen hij afgeleid werd door een geluid dat uit de muur leek te komen. Wanneer hij zijn oor tegen de wand legde, kon hij tot zijn grote onrust gesis horen.

De man belde de hulpdiensten, die meteen ter plaatse kwamen. Wanneer zij een opening maakten in de muur, werd de bron van het geluid snel duidelijk: een achter de wand schuilde een reusachtige python. Het dier was wellicht door een scheur aan de buitenkant van het huis naar binnen gekronkeld en had zich een weg gebaand naar de woonkamer.

Subdang reageerde nuchter op de feiten. “Ik ben niet bang van de slang wanneer ze vastzit in de muur, maar het zou eng geweest zijn als ze het plafond had bereikt en dan op mij gevallen was terwijl ik sliep,” liet de man weten volgens Daily Mail.

De hulpdiensten konden de python snel bevrijden uit zijn hachelijke positie en vervoerden het beest naar een natuurhulpcentrum. Het dier werd kort daarna vrijgelaten in de natuur. Subdang voegt eraan toe dat hij opziet tegen de reparatiewerken van zijn woonkamer, maar is opgelucht dat zijn huis nu slangvrij is.