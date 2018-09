Man wil ontsnappen aan politie en springt in een kanaal maar de algen houden hem tegen Redactie

05 september 2018

16u56 0

Deze man in Florida werd achtervolgd door de politie. Hij stopte zijn auto en sprong in dit kanaal. Dat bleek echter niet de beste manier om te ontsnappen want de algen in het kanaal hielden hem tegen. Uiteindelijk moet de man zich toch overgeven. Bodycambeelden van de politie tonen de hele ontsnappingspoging.