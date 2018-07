Man werkt burger van 3 kilo naar binnen... in 11 minuten Daimy Van den Eede

25 juli 2018

13u40

Bron: VTM Nieuws 0 Bizar Als je houdt van burgers, is de ‘Fat Joe’ misschien iets voor jou. Hij weegt drie kilogram en is op een zwaard gespietst. Vlogger Randy Santel at hem op in 11 minuten en 46 seconden, een record.

De burger wordt geserveerd in een restaurant in Slovenië. De Amerikaanse Santel hoopte hem naar binnen te werken in minder dan een kwartier tijd, en dat lukte hem. Hij was veertien seconden sneller dan de vorige recordhouder.

De ‘Fat Joe’ bestaat uit:

100 gram brood

1,8 kilogram Sloveens gehakt

300 gram spek

150 gram kaas

70 gram smeerkaas

100 gram groenten

150 gram frietjes

6 uienringen

50 gram saus

Al wie de burger binnen het halfuur op krijgt, hoeft hem niet te betalen. Het zwaard waarmee de burger aan elkaar gespietst is, krijg je er ook gratis bij.