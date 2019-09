Man vreest dat orkaan Dorian zijn Smart zal wegblazen en parkeert hem in de keuken jv

05 september 2019

14u39

Bron: CBS News 6 Bizar In Florida zat de schrik voor orkaan Dorian er flink in. Inwoners namen dan ook hun voorzorgen. Patrick Eldridge uit Jacksonville was heel specifiek bezorgd om zijn Smart, die volgens hem riskeerde te worden weggeblazen. Hij parkeerde het wagentje dan maar in huis.

Patrick Eldridge zei aan CBS News dat zijn vrouw “onder de indruk was dat hij gelijk had dat de Smart in de keuken zou passen”. Echtgenote Jessica postte zelf op Facebook foto’s van het netjes in de keuken geparkeerde autootje. Daar had haar man dinsdagochtend voor gezorgd. De garage van het koppel was al bezet door de wagen van Jessica en dus werd het de keuken voor de Smart.

Schokkender voor de Eldridges dan het gelukkige uitblijven van zware gevolgen van Dorians passage langs Florida waren de bijna 23.000 likes voor de bewuste Facebookpost, die op het moment van schrijven ook al bijna 67.000 keer gedeeld werd. “We weten nu tenminste dat we een extra parkeerplaats in huis hebben”, grapt Patrick over zijn achteraf overbodig gebleken actie.