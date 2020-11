Man vliegt tegen 300 km/uur met elektrisch aangedreven wingsuit

Verraden door foto op Instagram: Britse studente krijgt boete van 7.300 euro omdat ze quarantai­ne­re­gels niet respecteer­de

27 oktober Een horecabezoek en een winkeluitstapje zijn voor een Britse studente bijzonder duur uitgedraaid. Carys Ann Ingram moet in totaal 6.600 pond (7.300 euro) betalen omdat ze na een vliegtuigreis niet meteen in quarantaine gegaan is. Ze viel door de mand omdat ze een foto van haar maaltijd in het restaurant op haar Instagrampagina geplaatst had.