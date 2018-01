Man vindt grote slang onder zijn motorkap IB

Bron: news.com.au 1 rv De man vond de grote slang opgerold onder zijn motorkap. Bizar Toen een man in Sydney terug bij zijn auto aankwam na een eindje te hebben gewandeld, vond hij een briefje onder de ruitenwissers. Vrezend dat het om een deuk of andere beschadiging ging, vouwde hij het open, om tot zijn grote verbazing een heel andere boodschap te vinden: “Deze middag is er een zwarte adder langs je linkervoorwiel de auto ingekropen. Wees alstublieft voorzichtig.”

Leraar Michael Garbutt man verwachtte ondanks de waarschuwing niet om de slang nog effectief in zijn voertuig aan te treffen, maar deed voor de zekerheid de motorkap toch nog maar even open. En jawel hoor, de slang met de kenmerkende rode buik, lag opgekruld tussen het motorblok…

“Ik had me beter iets meer aangetrokken van die waarschuwing en zou best wat voorzichtiger zijn geweest”, zegt de man, die meteen een slangenvanger belde na de ontdekking. “Als ik geweten had dat die slang er echt nog zat, dan had ik waarschijnlijk niet zomaar de motorkap opgetild”, zegt Garbutt al terugkijkend.

Het briefje dat Michael Garbutt onder zijn ruitenwisser vond.

Verstoppen

Het kostte de ervaren slangenvanger Andrew Melrose een dik uur om de slang, die het zich comfortabel had gemaakt, te vangen. “De slang probeerde de slangenhaak (het instrument dat slangenvangers gebruiken om de reptielen te vangen, IB) telkens te bijten.” Uiteindelijk lukte het de man om het dier met de hand te vangen en in de zak te doen. “De slang was moeilijk te vangen omdat hij elke hoek en elk gat dat er in de motor zat aangreep om zich te verstoppen. Maar gelukkig hebben we hem uiteindelijk te pakken gekregen, zodat het voor iedereen goed eindigt.”

De schuwe maar giftige zwarte adder met de kenmerkende rode buik komt voor in het oosten van Australië en leeft in de nabijheid van water, waar hij zijn prooien vangt.