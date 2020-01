Man verzon eigen ‘dood’ om miljoen van verzekeraar op te kunnen strijken Tom Tates

18 januari 2020

23u22

Bron: AD.nl 0 Bizar Een 39-jarige man uit de Britse stad Manchester heeft geprobeerd zijn verzekeringsmaatschappij op te lichten met een nepbericht over zijn eigen dood. Syed Bukhari deed zich voor als zijn echtgenote en stuurde het bedrijf een e-mail met de mededeling dat hij in de Pakistaanse stad Karachi was gestorven aan een hartaanval. Ook deed hij telefonisch en zielig klinkend de stem van zijn vrouw na in de hoop een premie van ruim een miljoen te kunnen incasseren.

Bukhari, zo bepaalde een rechter in Londen deze week, is voor de opvallende verzekeringsfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zeven maanden. Volgens de rechter viel Bukhari al snel door de mand. De verzekeraar vergeleek de stem in het doodsbericht met een eerder opgenomen gesprek met zijn echtgenote. Uit die analyse bleek dat honderd procent zeker niet de vrouw had gebeld. "Er was al een vermoeden dat u het zelf was”, aldus de rechter volgens tabloid The Mirror. “De verzekeraar was immers al door de politie getipt over actieve fraudeurs.”

Vingerafdrukken

De man stuurde als aanvulling op zijn mail en telefoontjes ook nog namaakdocumenten naar de verzekeraar zoals een verklaring van overlijden en hoe hij om het leven kwam. Die papieren waren ondertekend door een niet bestaande medische instantie in Pakistan en bewijzen voor zijn begrafenis konden ook niet worden gevonden. Wel bleken er vingerafdrukken van Bukhari op zijn eigen overlijdensakte te staan.

De Brit heeft inmiddels, nadat hij eerst zijn vrouw had beschuldigd, toegegeven zelf verantwoordelijk te zijn voor de fraude. Wanneer het misdrijf plaatsvond, is onduidelijk. Bukhari zit namelijk al sinds 2018 in de cel voor oplichting van een dementerend ouder echtpaar. Hij troggelde de twee senioren tienduizenden euro's spaargeld af waarmee hij dure horloges, kleding en een haartransplantatie betaalde. Verder kocht hij in totaal zes business class-tickets voor tripjes naar Dubai en Pakistan en gaf bijna 13.000 euro uit aan hotelovernachtingen in Dubai. Voor die fraude kreeg hij een gevangenisstraf van net geen acht jaar. Zijn nieuwe straf wordt bij de al bestaande opgeteld.