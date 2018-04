Man verstopte lijk tien jaar in vriezer en streek pensioen van slachtoffer op LB

18 april 2018

16u23

Bron: ANP 0 Bizar Een rechtbank in Berlijn heeft een man tot levenslang veroordeeld voor de moord op een gepensioneerde man en het verstoppen van het uiteen gereten lichaam in een vriezer. Hij incasseerde daarna bovendien tien jaar lang illegaal het pensioen van de bejaarde.

De 56-jarige handelaar in tweedehands spullen heeft de gepensioneerde man rond de jaarwisseling van 2006/2007 in Berlijn gedood en in de vriezer verstopt. Hij verklaarde voor de rechtbank dat hij de man dood in zijn woning had gevonden en daarna in de vriezer had gedaan.

Met het pensioen van het slachtoffer bekostigde hij zijn gokverslaving, aldus Duitse media. Hoe de zaak aan het licht kwam, is niet duidelijk.