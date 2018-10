Man vernielt graf van schoonouders door er met auto over te rijden HR

14 oktober 2018

17u34

Bron: ANP 1 Bizar Op een begraafplaats in het Nederlandse Moergestel zijn twee graven vernield met een auto. Het gaat om de graven van de schoonouders van een 73-jarige man uit Moergestel.

Deze man was gebeld door een kennis die de beschadigingen meldde. De politie denkt dat de auto door een toegangspoort aan de Bosstraat het terrein is opgereden. In het zand langs het pad zijn bandensporen te zien. Dezelfde sporen zijn ook zichtbaar op de vernielde graven.

Het is niet duidelijk waarom juist deze twee graven, die tegen elkaar aanliggen, zijn vernield.