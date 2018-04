Man verliest zaak van 1,1 miljoen tegen voormalige baas "die windjes naar hem liet" jv

12 april 2018

13u53

Bron: Australian Financial Review 0 Bizar Een rechtszaak met een geurtje aan in Australië. David Hingst daagde zijn ex-baas, Greg Short, voor de rechter omdat die hem zou vernederd hebben met het laten ontsnappen van stinkende windjes "op en naar" hem. Hingst eiste een slordige 1,1 miljoen euro schadevergoeding. Maar de rechter vond de scheetjes eerder een manifestatie van Australische humor dan wel van pestgedrag.

Greg Short was tussen midden 2008 en 2009 de supervisor van David Hingst bij het bedrijf Construction Engineering Australia in Melbourne. "Hij lichtte zijn achterste op naar mij en liet dan winden", zei Hingst over Short, die hij 'meneer Stinky' noemde. Dat procedé deed zich volgens Hingst herhaaldelijk tot zelfs dagelijks voor. Hingst walgde er in die mate van dat hij er een depressie, angstaanvallen en fysieke ongemakken aan overhield. Een bedrag van 1,1 miljoen euro zou voor hem het leed kunnen verzachten, vond hij, en met die schadeclaim trok hij naar het Hooggerechtshof van de Australische deelstaat Victoria.

Short gaf toe dat hij misschien een of twee keer last had gehad van winderigheid, maar ontkende dat hij met zijn geschut bewust Hingst had geviseerd. Getuige Phillip Hamilton, een ex-collega, had het over een cultureel misverstand: Hingst, van Duitse afkomst, begreep de Australische humor van de scheetjes niet. Dat Hingst er niet mee kon lachen, bleek al toen hij Short eens besproeide met parfum.

Culturele verschillen

Rechter Rita Zammit volgde de piste van "culturele verschillen" en wees de zware eis van Hingst van de hand. Ze zag geen pestgedrag in de windjes en achtte Shorts flatulentie niet "kwaadwillig". Het was volgens haar ook niet de oorzaak van Hingsts aangehaalde kwalen. Die zou eerder te zoeken zijn in het "terechte" ontslag van Hingst en in de stress die hij thuis ondervond. Short zou Hingst enkele weken voor diens ontslag bedacht hebben met een scheldtelefoontje over zijn prestaties op het werk. Zammit oordeelde dat daarin, en in het ontslag zelf, de kern van Hingsts problemen lag en dat hij daarom uit was op wraak.

Het proces duurde achttien dagen en er kwamen vijftien getuigen aan het woord.