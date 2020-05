Man verkleed als Pietje de Dood teistert stranden in Florida om bezoekers af te schrikken Annabel van Gestel

02 mei 2020

20u14 0 Bizar Sinds een paar weken zijn veel stranden in de Amerikaanse staat Florida weer open en niet iedereen vindt dat een even goed idee. Daniel Uhlfelder, een bewoner uit het noorden van de staat, laat dit op een wel heel ludieke manier merken. Verkleed als Pietje de Dood waart hij rond op de stranden van de ‘Sunshine State’ om mensen te vragen thuis te blijven. “Als ik hier ook maar één leven mee kan redden, is dit het juiste om te doen.”

Getooid in zwart gewaad, met bijpassend zwart mondmasker en kenmerkende zeis protesteert Uhlfelder tegen de heropening van de stranden. De man, in het dagelijks leven werkzaam als advocaat, kondigde zijn actie vorige week al aan op Twitter en ging gisteren voor het eerst in vol ornaat op pad. “Vandaag ben ik begonnen met mijn tocht rond Florida als the Grim Reaper (Pietje de Dood of Magere Hein in het Engels, red.) om Floridianen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om thuis te blijven en elkaar te beschermen.” Hij had meteen veel bekijks, want volgens de advocaat was het erg druk op de stranden.

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE Daniel Uhlfelder(@ DWUhlfelderLaw) link

Sinds half april zijn veel stranden in Florida weer open voor publiek en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Onder andere het strand van de stad Jacksonville stroomde op de dag van de opening op 17 april meteen vol met mensen die van het mooie weer wilden genieten. “Ik weet hoe mooi en aantrekkelijk onze stranden zijn. Maar als we nu geen maatregelen nemen om dingen onder controle te houden, zal het virus heel, heel snel uit de hand lopen”, aldus Uhlfelder tegen CNN.

Levens redden

Uhlfelder denkt dat rondlopen in een kostuum van Pietje de Dood, die wereldwijd symbool staat voor de dood, een goede manier is om mensen af te schrikken.”In deze omstandigheden zie ik geen goede reden onze stranden te openen. Je nodigt hiermee tienduizenden toeristen uit om terug in onze gemeenschap te komen. Als ik, verkleed als de Grim Reaper op het strand, mensen aan het denken kan zetten en misschien een leven kan redden, is dit het juiste om te doen.”

Met zijn ludieke actie wil Uhlfelder ook geld inzamelen voor de campagne van Democratische kandidaten in zijn staat. Daarnaast heeft hij de gouverneur van Florida, de Republikein Ron DeSantis, aangeklaagd vanwege het openen van de stranden. DeSantis heeft zijn beslissing om de stranden te openen verdedigd met als argument dat zonlicht het virus snel uitschakelt. Gisteren kondigde hij aan dat ook parken in de staat weer open zullen gaan. Florida telt bijna 35.000 bevestigde corona-besmettingen en er zijn 1.314 mensen overleden aan het coronavirus.

Busy day pic.twitter.com/uBmjaHmp2r Daniel Uhlfelder(@ DWUhlfelderLaw) link

Stay home Florida pic.twitter.com/MV4fyAXvwu Daniel Uhlfelder(@ DWUhlfelderLaw) link