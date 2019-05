Man vergeet achterdeur te sluiten. Dan maken 'inbrekers' hele huis schoon sam

24 mei 2019

15u58

Bron: KameraOne, NBC News 0

Toen Nate Roman (44) uit het Amerikaanse Marlborough (Massachusetts) op 15 mei thuiskwam, zag hij dat iemand in zijn huis was geweest. De ‘inbrekers’ roofden echter niets, maar kuisten heel de woning. “Niets was beschadigd, niets was weg ... gewoon op orde gezet op een heel creepy manier”, vertelt Roman aan NBC News.