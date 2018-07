Man 'vergeet' 2.000 euro mee te nemen uit pinautomaat, volgende klant gaat ermee vandoor Myrthe Effing

15 juli 2018

16u54 1 Bizar Een 41-jarige man uit het Nederlandse Rijssen wilde bij een geldautomaat in Gronau, net over de Duitse grens bij Enschede, 5.000 euro afhalen. Toen hij even later merkte dat hij slechts 3.000 euro had meegenomen, was het al te laat. De klant na hem ontdekte de overige 2.000 euro en stak die in eigen zak.



In Duitsland is het gebruikelijk dat bij een hoog bedrag de uitbetaling in twee stukken plaatsvindt. De man was daarvan niet op de hoogte en had de geldautomaat al verlaten toen de overige 2.000 euro tevoorschijn kwam.

Op het moment dat de Nederlander ontdekte dat hij niet voldoende geld had gekregen, nam hij direct contact op met de bank. De bank bevestigde dat de klant na hem het overige bedrag had meegenomen. De Duitse politie laat weten dat het incident, dat plaatsvond op 9 juli, wordt onderzocht.

Meer over Gronau

Enschede

Rijssen

Duitsland