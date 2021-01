Man verborg zich drie maanden lang op luchthaven in Chicago uit angst voor coronapandemie, en niemand die het doorhad

Nederland­se herlan­ceert applaus voor coronahel­den tijdens derde Britse lockdown

7 januari De Britten gaan opnieuw op donderdag om 20 uur aan hun deur applaudisseren voor de helden van de zorg. Tenminste als het van de Nederlandse Annemarie Plas afhangt. Zij organiseerde tijdens de eerste golf al eens het enorm populaire ‘clap for carers’ (applaus voor zorgverleners) en roept nu via Twitter op om dit opnieuw te doen in de derde golf, maar dan onder de naam ‘clap for heroes’ (applaus voor helden). Ook in ons land was dit in de beginperiode van de coronapandemie een gewoonte.