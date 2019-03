Man veinst eigen ontvoering om aan verloren weddenschap te ontsnappen kv

01 maart 2019

18u02

Bron: WKBW, BBC 0 Bizar Een zestigjarige man uit de Amerikaanse staat New York ging de voorbije week wel erg ver om te vermijden dat hij 50.000 dollar moest ophoesten in het kader van een verloren weddenschap: hij veinsde zijn eigen ontvoering en wees de schuldeisers aan als de kidnappers.

Politieagenten troffen Robert Brandel woensdag gekneveld aan handen en voeten en met een touw rond zijn nek aan in zijn eigen pick-uptruck nabij Buffalo, in het westen van New York. De man vertelde hen dat hij maandag twee mannen had opgepikt met wie hij een weddenschap over de Super Bowl had afgesloten. Maar het duo bleek gewapend, beroofde hem van 16.000 dollar en verplichtte hem om twee dagen lang met hen rond te rijden in zijn wagen, vooraleer ze hem vastgebonden achterlieten op een parking, zo beweerde hij.

Brandels kalme en gladgeschoren voorkomen deed de agenten echter vermoeden dat er iets niet klopte aan zijn verhaal. “Uit verder onderzoek en ondervragingen bleek dat zijn uitgebreide verhaal verzonnen was”, luidt het in een politieverklaring. De politie gaat er nu van uit dat de man de kidnapping verzon om te ontkomen aan de uitbetaling van 50.000 dollar, een bedrag dat hij verschuldigd was na het verliezen van een online groepsweddenschap.



“Iemand die ontvoerd werd en zoiets meegemaakt heeft, zou normaal gezien een erg hoge hartslag hebben, ongerust en depressief zijn. Er zouden veel emoties naar boven moeten komen”, vertelde agent James O’Callaghan aan de lokale televisiezender WKBW. “Hij had enkele verschillende manieren bedacht om geld te verdienen (met de groepsweddenschap, red.) maar dat mislukte uiteindelijk. En nu kan hij dat geld niet betalen aan de mensen die deze weddenschap uiteindelijk gewonnen hebben.”

Brandel werd gearresteerd op verdenking van fraude en het indienen van een valse politieverklaring. Hij zal later deze maand voor de rechter moeten verschijnen.