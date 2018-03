Man van 84 blijkt luchtbel te hebben waar zijn brein zou moeten zijn TK

Als een man van 84 binnenwandelt op spoed met klachten over verslapte spieren en evenwichtsproblemen, kijkt niemand vreemd op. Typisch voor de leeftijd, zou je denken. Maar na enkele tests vielen in dit geval alle monden open van verbazing.

De symptomen van de man in kwestie, die een ziekenhuis in Belfast bezocht, zie je wel vaker bij oudere mensen. Volgens een verslag van de zaak, dat eind februari gepubliceerd werd in het medische tijdschrift BMJ Case Reports, had hij regelmatig de laatste maanden last van evenwichtsproblemen. Hij was meermaals gevallen, en de drie dagen voor zijn bezoek aan spoed was de kracht in zijn linkerarm en -been merkbaar gedaald.

De artsen in het Causeway Hospital maakten zich niet meteen zorgen, omdat de man verder een gezond leven leidde. Hij rookte niet, dronk zelden en zijn bloedtesten waren voorbeeldig. "Hij was niet verward , had geen gezichtsverzwakking en geen visuele- of spraakstoornissen", klinkt het in het rapport. "Hij was fit, kwam zonder hulp de dag door en leefde nog thuis met zijn vrouw en twee zonen."

Lege ruimte

Met andere woorden, er waren geen duidelijke aanwijzingen voor zijn medische klachten, dus werd er besloten om een CT-scan en een MRI te nemen. En toen volgde een alarmerende conclusie: waar normaal de rechter frontale kwab van zijn brein moest zitten, zagen de artsen enkel een grote luchtbel. "We waren allemaal perplex", aldus dr. Finlay Brown. De lege ruimte was zo extreem groot dat de artsen aan de man vroegen of hij niet vergeten melden was dat hij een zware hersenoperatie ondergaan had. Maar dat bleek niet zo te zijn.

De afwijking heet pneumocephalus, waarbij er lucht ophoopt in de schedel. De aandoening is heel normaal na een hersenoperatie en kan in uitzonderlijke gevallen ook ontstaan na sinusitis of verwondingen aan het hoofd of het gelaat. In die omstandigheden gaat het echter om veel kleinere luchtzakjes, terwijl de 'leegte' hier maar liefst negen cm doorsnede had.

Hoesten of niezen

De dokters stonden voor een raadsel, tot ze op een volgende scan een goedaardige bottumor ontdekten in zijn sinussen. Die had het bot op die plaats verzwakt, waardoor er lucht in de hersenen kon stromen telkens als de patiënt hoestte of niesde. "De luchtbel was waarschijnlijk al maanden, zo niet jaren aan het groeien." Ze bleek ook verantwoordelijk voor de miniberoerte die de bejaarde man had opgelopen.

De patiënt kreeg de optie om de luchtbel operatief te laten verwijderen, maar weigerde dat gezien zijn gevorderde leeftijd. Hij werd naar huis gestuurd met medicatie om een volgende beroerte te voorkomen, en met wat kinesitherapie werd hij weer de oude. Op dit moment maakt de man het prima, al heeft hij een groter risico om een infectie op te lopen in de hersenen. "Helaas is dit een erg zeldzaam geval en valt zijn prognose bijna onmogelijk te voorspellen", besluit de arts in het rapport.