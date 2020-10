Man valt door zinkgat aan bushalte New York en belandt in rattenput

New York bestrijdt ratten­plaag met ... alcoholbad

6 september The city that never sleeps, wordt weleens over New York gezegd. En dat geldt zeker voor de miljoenen ratten die er in de straten van de grootste metropool van de VS ronddwalen. In nieuwe poging de overlast van de dieren in te dijken, zet de stad een nieuw bestrijdingsmiddel in: een alcoholbad.