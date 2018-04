Man tankt in Beieren en speelt dochters kwijt. Maar dat merkt hij pas als hij bijna in Italië is aangekomen Karen Van Eyken

03 april 2018

09u56

Bron: Focus 4 Bizar Hij was met zijn twee dochters op weg naar het Gardameer en wilde alleen maar tanken in Beieren. Maar de Duitser kwam bijna alleen op zijn vakantiebestemming aan. Tijdens het tanken waren zijn kinderen uit de auto gestapt om naar het toilet gegaan. En de vader had daar niets van gemerkt.

Toen de 10 en 14-jarige meisjes terugkwamen, was papa al verdwenen. De snelwegpolitie werd op de hoogte werd gebracht en er begon een zenuwslopende zoektocht naar de nietsvermoedende vader.

De kinderen konden de politie alleen het telefoonnummer van de moeder geven die thuis zat in de Duitse deelstaat Hessen. Ze kenden het mobiele telefoonnummer van hun vader niet.

Toen ze het telefoonnummer van de man eindelijk in handen kregen, was het nog geen eenvoudige zaak om hem aan de lijn te krijgen. Na 48 oproeppogingen lukte het dan toch.

De man was al bij de Brennerpas en had nog steeds niet gemerkt dat zijn kinderen niet meer in de wagen zaten. Pas in Holzkirchen in Beieren konden de vader en zijn dochters elkaar weer in de armen vallen.