Man stapt per ongeluk op verkeerde vliegtuig en landt op 2.000 kilometer van zijn bestemming kg

20 augustus 2018

15u03

Bron: CBC 1 Bizar Drie keer controleerde de Canadese Christopher Paetkau of hij wel degelijk op de juiste vliegtuig stapte, en toch ging het fout. De man belandde op een vlucht in een compleet andere richting, maakte een omweg van ruim tweeduizend kilometer en kwam meer dan 24 uur te laat aan op zijn eindbestemming. Allemaal omdat de stewardess dacht dat hij een mopje maakte.

Begin vorige week checkte Christopher zonder problemen in op de luchthaven van Yellowknife en begaf hij zich naar de gate om zijn vlucht naar Inuvik te nemen, een plaatsje in het noordwesten van Canada. Daar was hij van plan om een kortfilm op te nemen. Het was pas toen hij de gate bereikte, dat hij vermoedde dat niet alles volgens plan zou lopen.

Volgens Christopher was er immers wat "chaos" ontstaan aan de balie. Er stonden drie vliegtuigen klaar om te vertrekken, maar één van de computersystemen aan gate had het begeven, waardoor het personeel de passagiers manueel moest registreren. Wanneer Christopher zijn ticket en identiteitskaart aanbood voor controle, werd zijn naam aangekruist op een lijst en werd hem gevraagd om nog even te gaan zitten. Dat deed hij. Na ongeveer een kwartier stonden alle passagiers rond hem abrupt recht en begaven ze zich naar de tarmac. Voor de zekerheid vroeg Christopher om uitleg aan de balie, waar hij aangemoedigd werd om aan te sluiten bij de rest van de reizigers.

Driedubbel gecheckt

“Dus ik volgde de rest van de mensen, maar had een gek gevoel. Ik ben al eerder met noordelijke vluchten gevlogen... Je moet het driedubbel checken", aldus Christopher. Eenmaal op het vliegtuig hield hij één van de stewardessen tegen en vroeg hij nog een laatste keer of het vliegtuig wel zeker naar Inuvik ging, waarop de vrouw antwoordde: “Ja, uiteindelijk.”

Raar geformuleerd, maar wel een duidelijk antwoord, redeneerde de reiziger. Daarom nam hij uiteindelijk plaats op het vliegtuig. Ook wanneer hij de piloot andere bestemmingen hoorde aankondigen, wuifde hij zijn twijfels weg. “Nu heb ik drie keer gecheckt en de stewardess vertelde me dat deze vlucht uiteindelijk naar Inuvik gaat”, besloot Christopher. Hij nam aan dat de vlucht verschillende stops afwerkte voor het naar Inuvik zou vliegen; dat is niet eens zo gek voor de streek.

Grapje

Na verschillende uren landde het vliegtuig op de eerste bestemming, Rankin Inlet. Op dat moment vroeg Christopher één van de stewardessen terloops hoelang het nog zou duren voor het vliegtuig aan zou komen in Inuvik. De vrouw kwam uit de lucht vallen. Met een vreselijk voorgevoel haalde Christopher ook de stewardess erbij die hem eerder had verteld dat ze “uiteindelijk” in Inuvik zouden landen. Ook zij was even de kluts kwijt: ze had aangenomen dat hij een mopje maakte. Een eerdere passagier had bij wijze van grap gevraagd wanneer ze Hawaï zouden bereiken en in die context dacht ze dat ook Christopher een grapje maakte toen hij vroeg of het vliegtuig naar Inuvik vloog. “Maar dat deed ik dus niet”, bevestigde de Canadees. "En zij voelde zich verschrikkelijk."

Kind of incredible how this happened. But I’m heading back to #Yellowknife now after a tour of the #arctic. Decided to make the best of it... so did the @FirstAir captain and crew. We’re buds now! pic.twitter.com/qVECX6OKeQ Christopher Paetkau(@ ChrisPaetkau) link

De twee stewardessen maakten duidelijk dat het vliegtuig helemaal niet naar Inuvik ging: wel naar Rankin Inlet en Iqaluit, twee bestemmingen meer dan tweeduizend kilometer verderop. Zijn enige optie was nu om de vlucht te vervolledigen, daarna terug te vliegen naar de luchthaven waar hij vertrokken was en wél op de juiste vlucht naar Inuvik te stappen.

"Favoriete vergissing"

"Eerst was ik een beetje overstuur, maar toen dacht ik: ‘Ik moet hier gewoon mee omgaan'." Het werd zelfs nog gezellig op de terugvlucht, zo laat hij weten via Twitter. De crew voelde duidelijk mee met de man, die nu uren tevergeefs onderweg was.

De luchtvaartmaatschappij First Air liet op zijn beurt weten dat het het incident onderzoekt. “Hoewel we blij zijn dat meneer Paetkau in staat was om naar eigen zeggen het beste te maken van zijn situatie, en dat wij in staat waren om deze onverwachte reis zo aangenaam mogelijk te maken, nemen we deze situatie erg serieus.”

De vertraging zorgde ervoor dat Christopher later dan gepland aan het werk kon, maar hij ziet er nog wel de humor van in. De ervaring is zijn “favoriete vergissing ooit”, laat hij weten.