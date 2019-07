Man springt met oude Romeinse klederdracht in Trevifontein en steekt speech af: “Onaanvaardbaar gedrag” SVM

18 juli 2019

18u40

Bron: Belga 0 Bizar In Rome is een man -gekleed in oude Romeinse klederdracht- in de iconische Trevifontein gesprongen. De politie pakte de ordeverstoorder op. Hij kan een gepeperde boete verwachten, laat burgemeester Virginia Raggi weten.

Op de Facebookpagina van Raggi is een filmpje te zien van het incident. Een man gekleed in oude klederdracht springt er in de Trevifontein en lijkt een speech af te steken. De massaal aanwezige toeristen nemen foto's en filmen het gebeuren, maar niet veel later treedt de politie al op. Een agent stapt in de Trevifontein en dwingt de man eruit te stappen.

"Dit gedrag is onaanvaardbaar", reageert burgemeester Raggi. Volgens haar riskeert de man een boete van 550 euro en een verbod om nog in de buurt van de fontein te komen.

De Trevifontein is een van de meest spectaculaire monumenten in de Italiaanse hoofdstad. De traditie wil dat elke bezoeker die over zijn schouder een muntstuk in de fontein werpt ooit naar de ‘Eeuwige Stad’ zal terugkeren.