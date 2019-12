Man spoort nieuwe vlam van ex op met gps-tracker onder haar auto Theo Teitsma

05 december 2019

17u47

Bron: AD.nl 1 Bizar Door een gps-tracker onder de auto van zijn ex-vrouw te monteren wist een Nederlandse veertiger precies waar haar nieuwe vlam woonde. Een extreme vorm van stalking, vindt de rechter.

David A. (43) uit Nieuwe-Tonge (Zuid-Holland) volgde het signaal en bedreigde vervolgens de nieuwe vriend van zijn ex. Hij was in de zomer een week lang maniakaal met haar bezig omdat hij vond dat ze vlak na het verbreken van hun huwelijk signalen gaf dat het weer goed zou komen. En omdat de vrouw de moeder is van zijn nu 10-jarige dochtertje wilde hij haar hoe dan ook terug.

Het resulteerde in wel veertig mailtjes, tientallen soms erg bedreigend overkomende app-berichten, bezoekjes aan de deur en het door de straat van zijn ex rijden. David A. zei gisteren tegen de rechter dat hij berouw heeft van wat hij gedaan heeft en al psychologische hulp heeft gezocht voor het omgaan met tegenslag.

Werkstraf

De rechter in Rotterdam noemde dat positief, maar vond wel dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan ‘het stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer’ van zijn ex. Vooral het gebruik van de gps-tracker vond ze extreem, omdat je daarmee iemand bespioneert. Daarom kreeg de Nieuwe-Tongenaar 80 uur werkstraf opgelegd, waarvan 60 voorwaardelijk.

Gaat hij binnen twee jaar weer in de fout – een kans die deskundigen niet groot achten – dan moet hij alsnog 60 uur werken. Daarnaast moet A. verdergaan met zijn therapie en zijn ex 200 euro schadevergoeding betalen. De zitting greep hem zichtbaar aan. Na afloop zocht hij troost bij zijn nieuwe vriendin.