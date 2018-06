Man slaat zijn ex op straat, voorbijganger schakelt hem spectaculair uit met vliegende kopstoot Sven Van Malderen

01 juni 2018

15u41

Bron: The Sun 0 Bizar Straffe interventie in Turkije: een man was druk bezig met zijn ex te slaan op straat, maar werd dan zelf uitgeschakeld door een toevallige voorbijganger. Die pakte zowaar uit met een vliegende kopstoot.

De ruzie vond naar verluidt plaats nadat de twee een hoorzitting bijgewoond hadden in een gerechtsgebouw in Istanboel. De amokmaker sloeg enkele keren met een stapel opgerolde papieren en dwong haar zo tegen de grond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de stoere kerel vervolgens spectaculair redding brengt.

"Ze was aan het huilen en riep om hulp, het zag er angstaanjagend uit. Ze probeerde zichzelf zo veel mogelijk te beschermen. Dit soort geweld is onaanvaardbaar", stellen enkele getuigen. Dader Mehmet T. werd nadien gearresteerd.