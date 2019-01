Man slaagt erin vrouw te reanimeren dankzij aflevering van The Office jv

28 januari 2019

11u32

Bron: Arizona Daily Star 0 Bizar Cross Scott (21) zag hoe een vrouw op de pechstrook bewusteloos op haar stuur lag. Hij had geen idee hoe hij haar zou moeten reanimeren. Maar toen kwam een oude aflevering van The Office in hem op en kon hij daardoor de vrouw gelukkig weer tot leven wekken.

Cross Scott werkt in een bandencentrale in de Amerikaanse staat Arizona. Op 11 januari was hij een auto van een klant aan het testen, toen hem een wagen opviel die met de vier richtingaanwijzers aan op de pechstrook stond. Achter het stuur zat een vrouw die geen teken van leven gaf. Scott ging kijken, sloeg het raampje van de auto in met een steen en besefte dat hij de vrouw zelf moest reanimeren, omdat hij geen gsm bij zich had.

“Ik heb nooit zo’n cursus gevolgd”, zei Scott achteraf. “Ik wist totaal niet waar ik mee bezig was.” Maar hij dacht aan de episode uit de Amerikaanse versie van The Office, waarin Michael Scott (gespeeld door Steve Carrell) aan zijn team laat zien hoe je iemand moet reanimeren op de tonen van ‘Stayin’ Alive’ van de Bee Gees. Het refrein heeft 103 beats per minuut, exact het ritme voor de borstcompressie, tussen de telkens twee beademingen door. Tegenwoordig is er wel meer gesofisticeerde apparatuur voorhanden om iemand te reanimeren, maar in het geval van Cross Scott hielp dat regeltje wel degelijk. Al snel moest de vrouw braken, legde Scott haar op haar zij en ademde ze weer.

Tien minuten later waren de hulpdiensten ter plaatse. Twee andere vrouwen waren gestopt en hadden 911 gebeld. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar ze nog diezelfde dag weer mocht vertrekken.

