Man raakt 229.000 euro erfenis bijna kwijt door één fout cijfertje svz

09 december 2019

14u59

Bron: Telegraph 0 Bizar De 74-jarige Peter Teich uit het Engelse Cambridge kan zichzelf wel voor zijn kop slaan. Hij vergiste zich in één nummertje van zijn bankrekening en liep zo bijna zijn erfenis van 193.000 pond, omgerekend 229.000 euro, mis.

Na het overlijden van zijn 100-jarige vader ontving zijn zus haar deel van de erfenis, maar er werd niets bijgeschreven op de bankrekening van Teich. Hij kwam er binnen twaalf uur achter dat zijn deel naar iemand anders was over gemaakt, maar de bank kon niks meer voor hem doen.



Hoewel die persoon geen enkel recht had op het bedrag, weigerde hij het geld terug te geven. Ook Barclays, de bank van Teich, wilde niet helpen om de vergissing te herstellen. Ze boden wel 25 pond, ter compensatie.



De Brit besloot een rechtszaak aan te spannen. Die kostte hem 40.400 euro, maar leverde wel het gewenste resultaat op: de ontvanger moet de erfenis van de rechter teruggeven. Ook moet de bank de proceskosten betalen en een schadevergoeding van 890 euro.