Man probeert zijn baby te verkopen voor 45 euro Redactie

03 juni 2019

13u49

Bron: KameraOne 1

Een Amerikaan uit de staat Pennsylvania heeft geprobeerd zijn baby van een jaar oud te verkopen. Deniz Ak stond met het kind aan een café in het kleine stadje Middletown. Toen een voorbijganger passeerde, vroeg de vader 50 dollar, zo’n 45 euro, voor het meisje. De voorbijganger belde meteen de politie. Aan de agenten verklaarde Ak dat het maar “om te lachen was”. De politie was niet overtuigd van zijn verklaring en arresteerde de man. Ak had eerder al een contactverbod opgelegd gekregen omdat hij de moeder van zijn kind mishandelde. Hoe hij de baby in handen heeft gekregen, is niet duidelijk. Maar het meisje is ondertussen veilig en wel terug bij haar mama. Ak moet volgende maand voor de rechter verschijnen.