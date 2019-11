Man probeert vrouw tijdens echtelijke ruzie op te sluiten in diepvriezer HR

08 november 2019

08u44

Een echtelijke ruzie die begon met een opmerking over de afwas, is flink uit de hand gelopen. De Franse politie moest tussenbeide komen om een vrouw en haar drie kinderen in veiligheid te brengen. De man probeerde zijn vrouw op te sluiten in de diepvriezer.

Een vrouw uit de Franse gemeente Ferrières-en-Bray verweet haar man dinsdagavond dat hij na het koken de afwas niet had gedaan. De man, die onder invloed van alcohol was, waardeerde dat niet echt en er ontstond ruzie. Daarbij probeerde hij zijn echtgenote op te sluiten in de diepvriezer. De vrouw kon ontsnappen en verwittigde de politie. Tegen dat die arriveerden, was haar man uit het huis gevlucht.

Van zodra de politie weer weg was, keerde de man echter terug. Hij sloot zich samen met hun drie kinderen van 1, 3 en 5 jaar op in de kelder en dreigde ermee uit het leven te stappen en de kinderen om het leven te brengen. De politie zag geen andere optie dan de deur open te beuken om de kinderen in veiligheid te brengen. De dronken man werd gearresteerd.