Man probeert spin te doden met steekvlam… en laat per ongeluk zijn huis afbranden avh

12u45

Bron: news.com.au 0 Thinkstock Thinkstock Bizar Een man uit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona zag gisteren zijn woning helemaal in vlammen opgaan nadat hij een spin met een steekvlam wou doden. Er moesten liefst 23 brandweermannen uitrukken om de inferno te blussen.

De man probeerde met steekvlam uit een gasfles spinnen en spinnenwebben onder zijn woonwagen te verbranden. Maar niet alleen de woningen van de spinnen moesten eraan geloven, want de vlam sloeg over naar de woonwagen. Binnen de kortste keren was de woonst volledig platgebrand.

Een oude bewoonster in het woonwagenpark moest worden gered door haar zoon en enkele buren. Zij kwam er gelukkig vanaf met wat lichte verwondingen.