Man probeert in volle vlucht vliegtuigdeur te openen: "Ik moest naar de wc"

25 september 2018

Een passagier heeft paniek veroorzaakt op een vliegtuig toen hij tijdens een vlucht de buitendeur van het vliegtuig probeerde te openen. Naar eigen zeggen dacht hij dat hij de toiletdeur vast had. Het incident gebeurde afgelopen zaterdag op een binnenlandse vlucht van de Indiase luchtvaartmaatschappij GoAir, van Delhi naar Patna.

“Een medepassagier sloeg alarm en de crew onderschepte de man”, zegt GoAir in een verklaring. Volgens de Indiase media is de man eind twintig en vloog hij voor de eerste keer.

Toen medepassagiers hem vroegen wat hij aan het doen was, zei de man dat hij “dringend het toilet nodig had”, terwijl hij aan de buitendeur bleef morrelen. Volgens ooggetuigen heerste er korte tijd totale chaos en verwarring, tot de man kon worden weggeleid van de buitendeur. Na de vlucht, die uiteindelijk veilig op de bestemming aankwam, werd hij overgedragen aan de autoriteiten, die een onderzoek zijn gestart.

"Eerste vlucht ooit"

De man zegt zelf dat hij voor de eerste keer in zijn leven in een vliegtuig zat en dat het een vergissing was. Volgens een woordvoerder van GoAir zou de man de deur sowieso niet hebben kunnen openen door de luchtdruk in het vliegtuig.

De luchtvaartsector in India is de afgelopen tien jaar geëxplodeerd door de groeiende middenklasse, die haar voordeel doet met de betere verbindingen en de relatief goedkope vluchten. Vele passagiers uit deze groep vliegen voor het eerst.