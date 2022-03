Man probeert 52 hagedissen en slangen verstopt in zijn kleding de grens over te smokkelen

De geschubde ontdekking deed zich voor op 25 februari rond 3 uur lokale tijd. De man bestuurde een pick-up truck toen hij probeerde vanuit Mexico via San Ysidro bij San Diego de grens over te steken. Bij de grensovergang werd hij meegenomen voor een controle.

De agenten namen in totaal 43 gehoornde hagedissen en 9 slangen in beslag die waren vastgebonden in kleine zakjes. De man had de dieren verstopt in zijn jas, broekzakken en liesstreek, aldus de agenten.