Man plant bomaanslag op ‘knappe cheerleaders’, maar explosief ontploft in eigen handen Kees Graafland

07 juni 2020

01u01

Bron: AD.nl 0 Bizar Een man uit de Amerikaanse staat Virginia verloor één hand en een aantal vingers van zijn andere hand toen een bom die hij maakte voor een aanval op ‘knappe cheerleaders’ plots ontplofte. Dat blijkt uit de aanklacht die vrijdag in de rechtbank tegen hem werd uitgesproken.

De 23-jarige Cole Carina wordt verdacht van het afleggen van een valse verklaring: hij had gezegd betrokken te zijn geweest bij een ongeval met een grasmaaier. Carina lijkt een zogenoemde ‘incel', iemand die niet in staat blijkt een seksuele relatie met een vrouw aan te gaan.

Zijn handen zouden in de grasmaaier terecht zijn gekomen. Dat was het verhaal van Carina aan een lokale sheriff nadat hij zich woensdag bij de eerste hulp van de Clinch Valley Medical Center had gemeld. Hij was één hand kwijt. Hetzelfde gold voor een aantal vingers van zijn andere hand. In zijn nek en gezicht had hij metaalscherven.

De autoriteiten besloten tot een doorzoeking van de woning van de gewonde man in Richlands. Hij was al eens veroordeeld voor het maken van explosieven. Daar aangekomen liep een bloedspoor van de oprit naar het huis, omhoog de trap op, naar een slaapkamer. In de kamer vonden ze explosieven, roestige spijkers, metalen pijpen en vleesresten. Met andere woorden: alles om zelf een bom in elkaar te knutselen en stukken hand van Carina. De rolgordijnen voor het raam waren beschadigd, een stuk vlees plakte aan het plafond.

Verfrommelde brief

Verderop in de straat woont de grootmoeder van Carina. In een schuur achter dat huis vonden de onderzoekers nog meer aanwijzingen voor het fabriceren van explosieven. Ook lag er een verfrommelde brief. Daarin werd gesproken over een bomaanslag in een winkelcentrum en de spanning die hij voelde ‘bij het naderen van een podium van knappe cheerleaders'. “Ik zal niet bang zijn voor de consequenties, ik zal heldhaftig zijn, ik zal een statement maken net als Elliott Rodgers.”

In 2014 doodde Rodgers zes mensen en verwondde hij er 14 vlakbij Santa Barbara, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Hij liet een manifest achter waarin hij schreef: “Als ik jullie (meisjes, nvdr.) niet kan krijgen, dan vernietig ik jullie”. Rodgers werd daarna een voorbeeld voor jonge, ontevreden mannen die zich afgewezen voelden door het andere geslacht en ‘onvrijwillig celibatair’ waren.

In Noord-Amerika staat die beweging bekend als ‘incels’, involuntary celibates. Ook de aanslag van Chris Harper, die in 2015 een lerares en acht klasgenoten doodschoot in Oregon, wordt onder die term geschaard. Dat geldt ook voor de gruweldaad van Alek Minassian, die in 2018 in Toronto tien mensen doodreed met zijn bestelbus. Hij reed op een groep voetgangers in, voornamelijk vrouwen. Minassian had vlak daarvoor een bericht op facebook gezet waarin hij stelde dat ‘de Incel Rebellie’ was begonnen.

Lees ook:

Helft van de vrouwen is ongelukkig over hun seksleven: expert legt uit hoe je meer vertrouwen krijgt tussen de lakens (+)

Waarom niemand openlijk zegt dat prostitutie vanaf maandag weer is toegestaan (+)

PORTRET. Pedofiel, verkrachter, inbreker: het criminele levenspad van de moordverdachte in de zaak-Maddie (+)