Man opgenomen in ziekenhuis na aan sokken te hebben geroken Arne Adriaenssens

16 december 2018

13u49 4 Bizar Aan je vuile sokken ruiken kan ernstige gevolgen hebben. Dat mocht een Chinese man aan den lijven ondervinden. Na jarenlang aan zijn gedragen kousen gesnuffeld te hebben, belandde hij met een ernstige longinfectie in het ziekenhuis.

Een onbekende man uit het Chinese Zhangzhou zal vanaf nu twee keer nadenken voor hij zijn neus in zijn vuile sokken duwt. Hij hield er jarenlang de bizarre gewoonte op na eens goed aan zijn gedragen kousen te snuffelen wanneer hij die na een lange werkdag uittrok. Soms zou hij ook tijdens het werken even een sok van zijn voet trekken om eraan te ruiken.

Recent ging het mis. De man werd in allerijl naar de spoedgevallen afgevoerd omwille van een stevige hoest. Op de röntgenbeelden ontdekte men dat hij een ernstige schimmelinfectie op zijn longen had opgelopen. Naar de reden hiervoor moesten de dokters niet lang zoeken. Het jarenlang inademen van de zweterige stank van zijn sokken had hem duidelijk geen goed gedaan. Hij zou de sporen van een voetschimmel hebben ingeademd waarna die zich in zijn longen zou hebben ontwikkeld.

Na een intense behandeling is de man nu weer aan de betere hand. Of hij ook nu nog dagelijks zijn werkdag afsluit met een stevige snuif van zijn kousen valt echter te betwijfelen.

