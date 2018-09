Man opent portier om beer uit zijn auto te laten. Het dier heeft een andere oplossing sam

24 september 2018

13u59

Bron: KameraOne 6

Wat doe je wanneer in je wagen een zwarte beer blijkt te zitten? Deze mensen in Ashville (North Carolina) probeerden voorzichtig het portier te openen, maar dat viel telkens dicht. De beer claxonneerde eens luid, en sloeg dan met brute kracht het raam in.