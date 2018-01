Man neemt te veel viagra en maakt spektakel van zichzelf op luchthaven TK

Bizar Thailand is een beetje zoals Vegas: what happens there, stays there. Tenzij je zoals Steve een gênante (en naakte) vertoning geeft op de luchthaven en gefilmd wordt natuurlijk.

De 27-jarige Steve Cho uit New York maakte van zijn verblijf in Thailand duidelijk een stevig feestje. Zo nam hij iets te veel viagrapillen en kwam hij in een nogal opgewonden toestand op de luchthaven van Phuket terecht. Daar trok hij al zijn kleren uit en liep zo door de gangen, terwijl hij onzin schreeuwde naar andere toeristen. Vervolgens vernielde hij enkele shops, deed hij zijn behoefte en gooide het resultaat daarvan nog wat in het rond.

Getuigen hebben het over 'een van de meest angstaanjagende en walgelijke dingen' die ze ooit op een luchthaven zagen. Wannee Ming bleef alvast ver uit zijn buurt. "De kans dat hij iemand zou aanvallen, leek groot." Gelukkig grepen de bewakers snel in. "Ze probeerden hem te kalmeren door op hem in te praten, maar hij negeerde ze. Het was geen fraai zicht."

Uiteindelijk werd de man tegen de grond gewerkt en zo overmeesterd. Volgens de luchthaven gaf de man toe dat hij veel viagrapillen had genomen en verloor hij vervolgens het bewustzijn. Hij werd opgepakt en naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht ter controle, waar hij ook nagekeken werd door een psychiater. "Hij nam de verantwoordelijkheid voor het voorval op zich en accepteerde de kosten voor de schade die hij had aangericht", klonk het nog. Al denken we dat de grootste schade nog moet komen als hij zijn mama weer onder ogen komt.