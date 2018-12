Man na twee dagen gered uit smal afvoerkanaal van Chinees restaurant in VS kg

13 december 2018

07u38

Bron: BBC 0 Bizar Een 29-jarige man uit de Amerikaanse staat Californië is na twee dagen bevrijd uit een smal afvoerkanaal van een Chinees restaurant. Het restaurant stond al even leeg, waardoor de man een tijdlang onopgemerkt kon blijven. Hij houdt aan zijn bizarre avontuur wellicht geen verwondingen over.

De brandweer en politie arriveerden gisterenochtend rond 9.30 uur aan het restaurant nabij San Francisco. Omwonenden hadden gemeld dat ze af en toe een “zwakke stem” hoorden die riep om hulp. De brandweerlui kon de stem lokaliseren en besefte al gauw dat het geluid leek te komen uit één van de ventilatieopeningen op het dak van het gebouw.



De ventilatieopening leidde naar een afvoerkanaal van de keuken, waarin de ordediensten tot hun grote verbazing een 29-jarige man ontdekte.

Smurrie

De man zat al twee dagen muurvast in de smalle buis. Het is onduidelijk hoe hij daar belandde. Mogelijk probeerde hij in te breken in het leegstaande restaurant, maar raakte hij geklemd. Hij had geen enkele bewegingsruimte, waardoor hij zelf ook niet de politie kon bellen.



Bovendien was hij van top tot teen bedekt in een laagje olieachtige smurrie, aangezien de ventilatiebuis daarvoor gebruikt werd als afvoerkanaal voor vettige luchtjes in het restaurant.

Uitgeput

Het duurde bijna een uur om de twintiger te bevrijden uit zijn hachelijke situatie. Hij was uitgeput en gedehydrateerd, maar zal naar verwachting volledig te herstellen. Voor hem kwam de hulp net op tijd. “Het is waarschijnlijk dat hij een bijkomende dag niet had overleefd, gezien de omstandigheden”, meldt de politie.



Er wordt een onderzoek gestart naar een mogelijke poging tot inbraak of vandalisme.

Bekijk ook: