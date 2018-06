Man moet zijn voet laten amputeren. Hij neemt de voet mee naar huis en serveert hem aan zijn vrienden avh

14 juni 2018

08u36

Bron: Reddit 13 Bizar Een Amerikaan moest na een zwaar ongeval zijn voet laten amputeren. Maar hij maakte van de gelegenheid gebruik om eens mensenvlees te proeven. Hij nodigde 11 vrienden uit voor een avondmaal met... voettaco’s.

Twee jaar geleden raakte de man zwaargewond na een motorongeluk. Dokters probeerden zijn voet nog te redden, maar de schade was zo groot dat die uiteindelijk toch moest geamputeerd worden.

Maar omdat in sommige religies mensen na hun dood volledig moeten begraven worden, mogen mensen in Amerika geamputeerde ledematen naar huis nemen. En die kans liet deze man niet liggen.

Na wat papierwerk nam hij zijn geamputeerde voet mee naar huis, waarna hij 11 vrienden bij hem thuis uitnodigde voor een heel speciale maaltijd. Behalve één vriend wilden ze allemaal wel eens proeven van de voet, dus sneed de gastheer zijn voet in stukjes en gooide ze op de pan.

“Mijn vrienden en ik hebben ons altijd al afgevraagd of we mensenvlees zouden eten als dat op een ethische manier kon. En nu hadden we plots de kans”, vertelt de man op Reddit. “Ik wou mijn voet eerst laten opzetten door een taxidermist of laten droogvriezen, want hoe cool zou het niet zijn mocht je je voet als deurstop of lamp kunnen gebruiken?” Helaas vond de man geen taxidermist die zijn idee wou uitvoeren en de voet droogvriezen zou zo’n 1.000 euro kosten. The next best thing dan maar: voettaco’s maken.

Hij liet de voet marineren, sneed hem in kleine stukjes en bracht hem op smaak met uien, peper, zout en limoensap. Hij serveerde de stukjes vervolgens met tomatensaus op tortilla's.

“De smaak was goed, maar de spier was hard en taai. Het was niet zo een leuke ervaring”, zegt de man. “Maar het is wel beter dan een hotdog of een gewone hamburger”, besluit hij.