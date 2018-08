Man met papegaai op schouder zit vast in modder: brandweer moet uitrukken voor erg ongewone redding sam

14 augustus 2018

13u44

Bron: Belleville Fire Department, Belleville News-Democrat 0 Bizar In het Amerikaanse Belleville (Illinois) schoot de brandweer gisteren in actie voor een bijzondere redding: een man zat tot aan zijn middel vast in de modder... met zijn papegaai.

Blijkbaar was de vogel in een opgedroogd meer gevlogen in Bicentennial Park, waarna zijn baasje hem wou redden. Met de papegaai op zijn schouders zakte hij echter zo diep weg dat hij zelf gered moest worden. Rond 16.30 uur hoorde een voorbijganger de man om hulp roepen.



De vogel was helemaal naar het midden van het leeggepompte meer gevlogen, dus de man zat een heel eind in het slijk. "Enkele honderden voet" volgens de brandweercommandant Tom Pour. Honderd voet is ongeveer dertig meter, dus de redding was geen gemakkelijke opdracht.

Uitdaging

De brandweer legde verscheidene ladders op de drogere delen om zo met een soort brug het slachtoffer te bereiken. "Het was een uitdaging omdat je er niet gewoon naartoe kon wandelen om hem eruit te trekken", aldus Pour. "Het was net drijfzand." Na een kwartier waren man én vogel weer op het droge.



Volgens Pour rijdt de man vaak rond met de papegaai op zijn schouder, maar was het de eerste keer dat ze een probleem als dit tegenkwamen. "Het was vrij ongewoon", besluit hij.

