Man met 'ik ben een dief en een idioot' op gezicht getatoeëerd probeert deodorant te stelen

26 maart 2018

17u52 0 Bizar De 18-jarige Ruan Rocha da Silva is aangehouden toen hij vijf bussen deodorant probeerde te stelen in de Braziliaanse stad Sao Paolo. Vorig jaar belandde Silva op ongelukkige wijze in het nieuws. Twee mannen hadden hem gefolterd en een tatoeage op zijn gezicht gezet: "Ik ben een dief en een idioot", zo staat definitief op zijn voorhoofd.

De tiener had toen naar verluidt geprobeerd een fiets te stelen, waarvoor de twee hem wilden straffen. Volgens zijn neef is zijn jongste poging tot diefstal het resultaat van Silva's herval in zijn crackverslaving.

Silva werd na zijn arrestatie op borgtocht vrijgelaten en wacht op zijn proces. Zijn advocaten verklaarden tegenover de rechter in de zaak rond de tatoeage dat hij verslaafd was aan crack en alcohol en dat hij in behandeling was.

De 27-jarige tatoeëerder Maycon Wesley Carvalho en zijn buurman Ronildo Moreira de Aruajo (29) werden vorig jaar schuldig bevonden en kregen celstraffen van respectievelijk 3 jaar en vier maanden en drie jaar en vijf maanden. De twee werden opgepakt nadat ze zichzelf hadden gefilmd terwijl ze de tatoeage op Silva's voorhoofd zetten en de beelden naar vrienden hadden gestuurd.

