Man met elektrische winkelwagen van de ene bar naar de andere “om boete voor rijden onder invloed te vermijden” jv

05 november 2019

12u02 1 Bizar Het snode plannetje van Brice Kendell Williams (32) uit Louisiana had weinig succes. Om te vermijden dat hij zou worden betrapt op rijden onder invloed, stal hij in de nacht van zaterdag op zondag een elektrische winkelwagen van de Walmart om daarmee van de ene bar naar de andere te trekken. Hij werd aangehouden.

Een klant van een bar in Houma in Louisiana - op 90 km van New Orleans - belde de politie omdat er een man kwam aangereden in een elektrisch aangedreven winkelwagentje van de Walmart, bedoeld voor mensen met een fysieke beperking. De ‘bestuurder’ had zijn unieke vervoersmiddel geparkeerd tussen twee auto’s op de parking van de bar.

Williams zei aan de agent dat hij van een ander café kwam en dat hij zijn auto daar had laten staan uit angst voor een bekeuring voor dronken rijden. Hij had dan maar het winkelkarretje van de Walmart gestolen. De afstand tussen de twee bars was nog geen kilometer.

De borg voor Williams werd gezet op 2.500 dollar (2.250 euro).