Man maakt het na anderhalf jaar uit met vriendin: "Ik heb haar gedumpt, zij heeft mijn Mercedes gedumpt" aja

Als een koppel uit elkaar gaat, gebeurt dit niet altijd op een rustige en vriendelijke manier. Amerikaanse bankier Guy Gentile (41) kan hier wel van mee spreken. Na anderhalf jaar besloot hij de relatie met zijn 24-jarige vriendin en model Kristina Kuchma te beëindigen. Het Russisch model was woedend en besloot wraak te nemen op haar ex-vriend.

Tijdens een etentje vorige week had het koppel een grote ruzie. Zijn vriendin Kristina ging een eigen bedrijf starten en had aan Guy 50.000 dollar gevraagd.



Hij was echter niet akkoord. "Als je een man zoekt die je zomaar geld geeft, moet je niet bij mij zijn." Eerder kocht hij haar al een handtas van Gucci, een nieuwe iPhone en een koptelefoon van Beats, allemaal cadeautjes voor haar verjaardag.



Hij maakte het tijdens datzelfde etentje nog uit. Daar kon Kristina echter niet mee lachen. Ze gooide warme thee in de bankier zijn gezicht en stormde weg. Het model kon nog snel zijn autosleutels meenemen, zonder dat Guy iets doorhad.

Banker blames his jilted girlfriend driving his Mercedes into swimming pool. “I dumped her. She dumped my car.” https://t.co/CpJzTcTt4U pic.twitter.com/P1vlPqadpl Jim Roberts(@ nycjim) link

En toen zag hij zijn Mercedes in het water liggen

Zijn ondertussen ex-vriendin was nog steeds woedend en stuurde Guy nog enkele kwade berichten. Daarin liet ze weten dat ze een verrassing had achtergelaten in zijn achtertuin aan zijn huis in de Bahama's. Toen hij uiteindelijk na een lange avond thuiskwam, zag hij dat zijn Mercedes ter waarde van 100.000 dollar in zijn zwembad lag.



De bankier zijn hart stopte even omdat hij dacht zijn ex-vriendin nog in de wagen lag. "De auto kon me even niet veel meer schelen", vertelde Guy. Niet veel later had hij echter door dat ze niet in de auto zat. Ze had gewoon zijn auto in zijn zwembad geparkeerd. "Ik was zo razend. Hoe kon ze zoiets vreselijks doen, na alles wat ik voor haar had gedaan?"



Volgens de New York Post kwam de politie ter plaatse en duurde het meer dan vier uur om de Mercedes uit het zwembad te krijgen. "Ik hield echt van haar en wilde met haar trouwen. Ze is echter te ver gegaan", vertelt de bankier nog.