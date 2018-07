Man ligt rustig te slapen, maar schrikt plots wakker door wurgslang die uit plafond valt TTR

15 juli 2018

18u47

Bron: Fox News 0 Bizar Een man uit Pulaski in de Amerikaanse staat New York werd opgeschrikt door een boa constrictor, een van de bekendste soorten wurgslangen. Het beest viel uit het plafond naar beneden toen de man een dutje deed in zijn slaapkamer.

Matt Foster, een agent uit Pulaski, kreeg woensdag een noodoproep binnen van een man die een reusachtige slang in zijn slaapkamer had. De Amerikaan, die doodsbang was, had geen idee hoe het dier in het plafond was geraakt. Toen de hulpdiensten arriveerden, zagen ze een slang van ruim twee meter op de grond liggen.

Al snel werd duidelijk dat het levensgevaarlijke huisdier van de bovenbuur was. De boa constrictor was ontsnapt en kon vermoedelijk via een scheur in het plafond raken. Op die manier had het zich wellicht een weg gebaand naar de slaapkamer van de onderbuur. Het reptiel kon uiteindelijk gevangen genomen worden en werd teruggegeven aan de eigenaar.

Het is in de Amerikaanse staat New York toegestaan om een boa constrictor als huisdier te hebben. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Fox News.