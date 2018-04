Man kuiert op z'n dooie gemakje tussen de opstijgende vliegtuigen door op luchthaven van Zaventem RDK

19 april 2018

02u47 0 Bizar Op de luchthaven van Zaventem heeft een man deze namiddag zijn leven geriskeerd door tussen twee opstijgende vliegtuigen door de start- en landingsbaan over te steken.

Enkele vliegtuigspotters zagen de zwarte man eerst de omheining van Brussels Airport over kruipen om nadien doodleuk over de start- en landingsbaan te wandelen. De politie werd verwittigd en zou de man gevat hebben. Wat hem bezielde, is niet duidelijk. (RDK)