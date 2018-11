Man koopt kluis voor 500 dollar van Amerikaanse tv-ster en vindt er 7,5 miljoen in jv

27 november 2018

12u30

Een man bood tv-ster Dan Dotson 500 dollar (440 euro) voor een opslagplaats, inclusief kluis met onbekende inhoud. Daarin bleek maar liefst 6,6 miljoen euro cash te zitten. De vorige eigenaars meldden zich al snel en waren uiteindelijk bereid zo'n miljoen euro vindersgeld aan de man te schenken in ruil voor de rest van hun fortuin weliswaar.

Dan Dotson is samen met zijn vrouw Laura het gezicht van de Amerikaanse reality-reeks ‘Storage wars’. Daarin veilt het koppel inboedels van opslagplaatsen aan de hoogste bieder. Het programma loopt al sinds 2010 en is een groot succes. Er duiken ook al eens anekdotes op van verborgen schatten uit zo’n geveilde opslagplaats. Maar het verhaal dat Dan Dotson onlangs te horen kreeg, slaat wel alles.

Dotson is al sinds de jaren 70 van vorige eeuw veilingmeester. Hij is eigenaar van American Auctioneers en bezit zelf een geschat vermogen van zo’n 4,5 miljoen euro. Op een event in Californië sprak een disgenote hem aan, zegt hij in een filmpje. Een vriend van haar man beweerde dat hij een opslagruimte van Dotson had gekocht voor 440 euro, met onder meer een safe in. Een eerste slotenmaker kreeg de kluis niet open, een tweede wél. Het gebeurt nog dat er zich brandkasten in de geveilde opslagruimtes bevinden, maar die zijn doorgaans gewoon leeg. De verbazing was dan ook groot toen er in deze kluis zomaar eventjes 7,5 miljoen dollar aan baar geld bleek weggestopt te zijn.

De vorige eigenaars, die ironisch genoeg in gebreke waren gebleven om de huur van de opslagplaats te betalen, namen vervolgens via hun advocaat contact op met de eerlijke vinder. Ze boden de man eerst 530.000 euro aan, daarna verdubbelden ze dat naar iets meer dan een miljoen euro. In ruil voor de rest van het gevonden bedrag, wel te verstaan. De man, die niet bij naam genoemd wordt, ging daarop in.

In een filmpje op YouTube bracht Dotson zelf dit bijzondere wedervaren naar buiten. Met zijn vrouw Laura tobde hij in de video over het dilemma: wat zouden zij in zo’n geval doen? Laura Dotson zou het gevoel hebben dat het geld niet echt zuiver is. Ook Dotsons tv-collega Rene Nezhoda van Bargain Hunters Thrift Store vermoedde dat het weleens om crimineel geld zou kunnen gaan. “Er is ongetwijfeld een reden waarom het niet op de bank staat”, zei hij aan The Blast.

Dan Dotson zou naar eigen zeggen verder geen vragen stellen over het geld en zou de mooie beloning stilletjes aanvaarden. “Het is natuurlijk veel cash, maar het betekent ook: veel over je schouder kijken”, zei hij. “Ik denk niet dat iemand zomaar vergeet dat hij nog ergens 7,5 miljoen dollar heeft liggen.”

