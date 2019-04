Man koopt eiland van 8 miljoen dollar, maar wordt week later beschuldigd van winkeldiefstal kg

De 59-jarige Andrew Lippi zit niet bepaald krap bij kas, maar toch werd hij betrapt op het stelen van elektronica ter waarde van 300 dollar (265 euro) in een grootwarenhuis. Amper een kleine week eerder telde de man nog miljoenen dollars neer om een eigen eiland te kopen.

Lippi werd beschuldigd van diefstal nadat hij elektronica probeerde te ontfutselen met behulp van een simpel trucje. Volgens de politie zou hij eerst onder meer ledlampen en twee dure koffiezetapparaten hebben gekocht. Daarna keerde hij terug naar de winkel en deed hij alsof hij de artikelen wilde inruilen, maar hield hij het originele product wel telkens bij.



Zo bracht hij zogezegd een koffiezetapparaat terug, maar ontdekte de medewerkers pas later dat de doos enkel een oude basketbal bevatte. In totaal streek hij op die manier minstens 300 dollar, of 265 euro, op.

Miljonair

Dat is frappant, aangezien de man een week geleden nog in de lokale krant stond omdat hij Thompson Island kocht, een klein eilandje ter waarde van 8 miljoen dollar (ongeveer 7 miljoen euro) voor de kust van Florida. Zijn familie is van plan om tijdelijk op het eiland te wonen. Het is dan ook niet duidelijk waarom hij zoveel moeite deed om een paar honderd dollar te verdienen.



Lippi zelf ontkent dat het gaat om diefstal en spreekt over een “commercieel dispuut”. Wanneer hij ondervraagd werd over de wisseltruc met de basketbal, zei hij dat de winkelmedewerker maar had moeten beseffen dat de doos nooit een koffiezet had kunnen bevatten door het gebrek aan gewicht. “Het is heel ingewikkeld en ik wil er liever niet over uitweiden”, zei hij tegenover de Miami Herald. Lippi werd gearresteerd, maar is intussen weer op vrije voeten. Hij moet volgende week voor de rechter verschijnen.

