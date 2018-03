Man komt met hoofd vast te zitten onder bioscoopzetel en sterft avh

20 maart 2018

16u46

Bron: Metro UK 0 Bizar Een bezoekje aan de bioscoop op 9 maart is voor een man uit Birmingham fataal afgelopen. Hij kwam vast te zitten onder een elektrisch verstelbare voetsteun nadat hij zijn telefoon onder zijn zetel probeerde te pakken.

In de Star City-bioscoop in het Engelse Birmingham kunnen bioscoopgangers van een film genieten in gloednieuwe Gold Glass-zetels. De voetsteunen van de zetels zijn elektrisch verstelbaar, zodat je met je voeten omhoog naar de film kan kijken. Het noodlot sloeg toe toen het slachtoffer op het einde van de film zijn telefoon onder de zetel liet vallen.

Lees verder onder de foto.

De man probeerde zijn telefoon te pakken maar kwam ongelukkig met zijn hoofd vast te zitten onder de voetsteun. De man zou gepanikeerd hebben en vervolgens een hartaanval gekregen hebben. Zijn partner en het bioscooppersoneel deden er alles aan om hem te bevrijden, tot de voetsteun uiteindelijk afbrak. Het slachtoffer werd in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd, maar hij overleed een week later op 16 maart.

Een woordvoerder van de bioscoop laat weten dat het onderzoek naar het incident nog volop aan de gang is. “Onze gedachten zijn bij de familie van het slachtoffer”, klinkt het nog.