Man kan politie niet uitleggen waarom hij 68.000 euro bijheeft en springt dan maar in het water ADN

11 juli 2019

11u02

Bron: ANP 2 Bizar Een man is in de Nederlandse stad Rotterdam met liefst 68.000 euro in het water gesprongen. Volgens de politie deed hij dit omdat hij aan agenten niet kon uitleggen waarom hij zo veel geld bij zich had.

Nadat de man op de Prins Hendrikkade uit het water was gehaald en werd ingerekend, moesten véél bankbriefjes worden gedroogd. Op een foto van een bureau in Rotterdam is te zien dat rijtjes van 50 eurobiljetten mooi op de grond liggen te drogen. Het is nog niet duidelijk waarom de man met de aanzienlijke som cash geld rondliep.

Wat doe je als je 68 duizend euro op zak hebt, dit niet kan uitleggen en de politie voor je neus staat? Een man aan de #Prinshendrikkade zag nog maar 1 uitweg: met het geld in het water springen. Het gevolg: een aanhouding en veel briefjes die 1 voor 1 gedroogd moesten worden... pic.twitter.com/TneHyVT5fL Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link